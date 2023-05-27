Merve Dizdar, bu yıl 76’ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali’nde Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Kuru Otlar Üstüne’deki rolü ‘Nuray’ ile ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü aldı.

Kuru Otlar Üstüne, Türkiye’nin ücre bir köyünde zorunlu hizmetini tamamlayan, başka bir öğretmen olan Nuray ile hayatı kesişene kadar ayrılabileceğine dair umudunu kaybeden genç resim öğretmeni Samet’in hikayesini anlatıyor.

Yapımda, Merve Dizdar’ın yanı sıra Deniz Celiloğlu, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam, Nalan Kuruçim’de rol alıyor.

Projenin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan, yaptığı konuşmada, filmin erken yaşta ücra bölgelere gönderilen memur ve öğretmenlerin kişisel inançlarındaki kademeli düşüşü yansıtmasını istediğini ifade etmişti.

‘Kuru Otlar Üstüne’, 76. Cannes Film Festivali’nde ‘Ana Yarışma’ kategorisinde yarıştı. Cannes’da filmin gösterimi biter bitmez, yönetmen ve oyuncu ekip dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.