Ünlü oyuncu Merve Boluğur yeni sevgilisi ile görüntülendi. uzun zamandır ekranlarda olmayan geçen günlerde instagram hesabından bir takipçisine, “ekranları düşünmüyorum. Müzikle uğraşıyorum” yanıtını vermişti.

Son olarak sevgilisi işletmeci Erkan Şen’den ayrılan Merve Boluğur önceki akşam şarkıcı Emre Kaya ile bu kez Bebeköy’de görüntülendi.

Emre Kaya ile sevgili olduklarını soran muhabirlere Merve Boluğur yanıt vermedi.

Muhabirlerin eski sevgilisi Erkan Şen hakkındaki sorusuna ise, “Erkan ile artık arkadaşız” açıklamasını yaptı.