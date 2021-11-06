Merve Boluğur’un büyük pişmanlığı: Keşke…

Merve Boluğur, son dönemlerde artış gösteren estetik kaygısından yakındı. Boluğur, “Hayatta biraz sadeliği ön planda tuttuğum bir evredeyim. Belli kalıpların içine girmeyi sevmiyorum, doğal halimi beğeniyorum. Meşhur siyah taytımı giyip çıkıyorum ve kendimi iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

“Pişmanım!”

Boluğur, zamanında yaptırdığı göğüs estetiğinden pişman olduğunu, “Bir dönem elbiselerde daha dolgun dursun diye göğüs estetiği yaptırmıştım, şu anki kafamla son derece gereksiz buluyorum” ifadeleriyle belirtti.

“Estetikten kusacağım!”

İnsanların ne yaptığıyla ilgilenmediğini söyleyen Merve Boluğur, yüzünün olduğu halini ön plana çıkartmayı daha çok sevdiğini ifade etti. Estetiğin toplum dayatması olduğunu ifade eden Boluğur, “Estetikten kusacağım!” dedi.