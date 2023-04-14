Özel hayatı hakkındaki dedikodular ile magazin gündeminden düşmeyen Merve Boluğur, yeni komedi filmi ‘Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası‘nın ön gösterim gecesine katıldı. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç‘la boşandıktan sonra DJ Mert Aydın‘la evliliği 53 gün süren Boluğur, basında aktarılan ‘evlilik’ haberleri hatırlatılması üzerine, “Şu anda tamamen işime odaklıyım. Bir yandan influencer’lık yapıyorum, o da güzel gidiyor. İşime endeksli yaşamak istiyorum artık” ifadelerini kullandı.

Şimdilerde senaryo okuduğunu söyleyen 35 yaşındaki şarkıcı, “Gelen çok teklif var, değerlendiriyorum. En kısa zamanda yeniden setlere dönmek istiyorum” dedi.