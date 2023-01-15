Hamdi Alkan ile boşanmasıyla gündeme gelen Selen Görgüzel, dün konuk olduğu Söylemezsem Olmaz programında Merve Boluğur’u hedef almıştı. Görgüzel, “Okuyamadığı halde şarkı söylüyor. Annesi ya da ablası olsam pataklayacağım” demişti.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, kendisi hakkındaki bu yorumlara sert çıktı.

“Ablacığım benim gibi güzel değilsin, sesin asıl senin yok. Onun bunun karısı olarak gündemdesin.” diyen Boluğur sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben tırnaklarımla kariyer yaptım bir de dedikodu yaparak ve beni kıskanarak daha da bozuk psikolojini sergiliyorsun. Ne olur benimle ilgili konuşmayın susu ya. Ben bu sektörden daha kimseye laf atmadım. Ama benim adımı ağzına alma ya. Çok sıkıldım sizin gibi varlıklardan ya. Magazin programlarından rica ediyorum hiç konuşulmak istemiyorum. Ben kendi halimde takılan bir insanım.”