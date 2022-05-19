Merve Boluğur geçtiğimiz gün Arnavutköy’deydi. Dizi setlerine çalışma şartlarının zorluğu ve kötülüğü nedeniye dönmek istemediğini söyleyen oyuncu, “Ben değerli bir insanım, o kadar çok çalışmayı yanlış buluyorum” sözlerini söyledi.
Beni mutlu edebilecek şeylere yönelmek istiyorum
Boluğur, sözlerine “Ama büyük konuşmayayım, öyle dediğim zaman hep başıma gelmiştir. Şu anki düşüncem, beni mutlu edebilecek şeylere yönelmek. Şimdiye kadar okuduğum ve beni heyecanlandıran bir proje olmadı.” cümlelerini ekledi.
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