Boluğur, sözlerine “Ama büyük konuşmayayım, öyle dediğim zaman hep başıma gelmiştir. Şu anki düşüncem, beni mutlu edebilecek şeylere yönelmek. Şimdiye kadar okuduğum ve beni heyecanlandıran bir proje olmadı.” cümlelerini ekledi.