Erkan Şen ile ilişkisinin bitmesinin ardından adı şarkı Emre Kaya ile aşk dedikodularına karışan Merve Boluğur, objektif karşısına geçtiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Son dönemde adıyla kurmuş olduğu Youtube kanalına ağırlık veren oyuncu, siyah elbisesi ve aynı renkteki çizmeleriyle poz verdi.

Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Boluğur, gönderisini “Problem kız” açıklamasıyla paylaştı. Neredeyse 38 bin beğeni alan ünlü oyuncunun pozu takipçileri tarafından çok beğenildi.

İşte o paylaşımlar…