Zaman zaman takipçilerinin sorularını yanıtlayan Merve Boluğur, son olarak üçüncü evlilik sorusuna verdiği cevapla gündeme geldi.

Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap yapan Boluğur, “3’üncü kez evlilik var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Çocuğuma baba olabilecek, sahiplenici bir adamla… Çocuğum olmasını istiyorum. Evliliği çocuğun psikolojisi için isteyebilirim.”

2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünyavine giren ve 2 yıl sonra boşanan Merve Boluğur, geçtiğimiz yıl DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu.

Ancak çiftin mutlulukları uzun sürmemiş ve ikili evlendikten 2 ay sonra yollarını ayırmıştı.