Sosyal medyayı aktif kullanan Merve Boluğur, son yayınladığı pozla yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Vücudunu saran tulumuyla objektif karşısına geçen Boluğur’un iddialı paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Sütyensiz dekolteli tarzını takipçileriyle paylaşan Boluğur bu sefer paylaşımını yoruma kapadı.

Merve Boluğur bununla da kalmadı ve fotoğrafa +18 emojisi koydu. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde ilk buluşmayla ilgili verdiği tavsiyede “Ben kendimi olduğum gibi ortaya koyarım. Ne fazla açık ne kapalı giyinirim. Siz de öyle olun” demişti.