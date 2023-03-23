Merve Boluğur, 53 gün evli kaldığı DJ Mert Aydın’la boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Murat Dalkılıç’ın geçtiğimiz ocak ayında sabah saatlerinde eski eşi Boluğur’un Beşiktaş’ta bulunan evinin sokağından çıkması kafaları karıştırmıştı.

Şarkıcının, o sokakta görünmesi ve hızlı adımlarla oradan ayrılması mahalle sakinlerinin de dikkatini çekmiş “Merve ile Murat barıştı mı?” yorumları yapılmasına neden olmuştu.

“Barıştılar” haberi üzerine Boluğur, “Benim başka bir kumralım var” yorumunda bulunmuştu.

“Hayatınızda başka biri mi var?” sorusu yöneltilen ünlü isim, “Ben öyle kaçan biri değilim. Hayatımda biri olsa zaten lanse eden biriyim” ifadelerini kullanmıştı.

Yeniden ekranlara dönmeye hazırlandığını belirten Merve Boluğur, “I said yes” paylaşımıyla da dikkat çekti

Merve Boluğur’un paylaşımındaki elin kimin olduğu merak konusu oldu.