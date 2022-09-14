Son zamanlarda Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın ilişkisi en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Özellikle Boluğur’un kendisine evlenme teklif eden Aydın ile birlikte yaptığı aşk dolu sosyal medya paylaşımları merakla takip ediliyor. Şimdilerde düğün hazırlıklarında olan ve 2 Ekim’de nikahları gerçekleşmesi beklenen çift, geçtiğimiz gün sokakta tartışırken görüntülendi.

Kıskançlık nedeniyle tartışan Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın, telefona gelen bir mesaj nedeniyle seslerini yükselttikleri iddia edildi. Oyuncu Boluğur sevgilisine ”O benim arkadaşım” açıklaması yaparken gazetecileri fark etmesi üzerine ”Bunu yayınlamasanız olmaz mı? Düğün telaşı bizi biraz yordu, o yüzden buradayız” dedi.

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