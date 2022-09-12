Sevgilisi Mert Aydın’dan 2 Eylül’de evlenme teklifi alan Merve Boluğur, mutluluğunu Instagram hesabından takipçileriyle ”I said yes kocam” notuyla paylaşmıştı. O günden sonra nikah tarihleri merak konusu olan çiftin 2 Ekim 2022’de dünya evine girecekleri öğrenildi. Fuat Paşa Yalısı’nda düğün yapmayı planlayan Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın nasıl bir tören yapacakları henüz bilinmiyor.

İlişkilerini gözler önünde yaşamaya devam eden ikili, sosyal medyadan romantik paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

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