Uzun süredir setlerden uzak olan ve son dönemde şarkıcılık alanında kariyer yapmaya başlayan Merve Boluğur, geçtiğimiz gün İstanbul Akmerkez’de müstakbel eşi Mert Aydın ile objektiflere yansıdı. Yarın nikah masasına oturacak olan çift, düğün hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

“Pazar günü beraberiz zaten sizinle” diyerek heyecanlı olduklarını söyleyen Boluğur-Aydın çifti, düğün sonrası balayı için de plan yaptıkları açıkladı.