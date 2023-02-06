Ünlü oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından soru-cevap etkinliği yaptı. Bir takipçisinin “Seni anne olarak görmek istiyoruz” yorumuna cevap veren Boluğur, köpeğiyle olan bir karesini paylaşarak şu sözleri kullandı:

“Çocuğum var şu an. İstediğim gibi birini bulursam yapacağım.”

Başka bir sosyal medya kullanıcısının “Acilen erkekler hakkında taktik?” sorusu üzerine ise 35 yaşındaki oyuncu, “Kim, ben mi?” diyerek, takipçilerini güldürdü.