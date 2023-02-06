Ünlü oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından soru-cevap etkinliği yaptı. Bir takipçisinin “Seni anne olarak görmek istiyoruz” yorumuna cevap veren Boluğur, köpeğiyle olan bir karesini paylaşarak şu sözleri kullandı:
“Çocuğum var şu an. İstediğim gibi birini bulursam yapacağım.”
Başka bir sosyal medya kullanıcısının “Acilen erkekler hakkında taktik?” sorusu üzerine ise 35 yaşındaki oyuncu, “Kim, ben mi?” diyerek, takipçilerini güldürdü.
Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç barışma iddialarına yanıt verdi!