Yıllardır herhangi bir projede yer almayan Merve Boluğur, yeniden setlere döneceğini duyurdu. Konuyla ilgili konuşan Boluğur, “Sektör biraz beni tatmin etmedi. Çok erken yaşta sektöre başladım. Biraz yorucu bir tempo oldu. Tekrar dönünce özlem duygusu çok ağır bastı. O yüzden döndüğüm için kendimi iyi hissediyorum” dedi.

Son zamanlarda takip ettiği yapımlar olup olmadığı sorulan ünlü isim, “Çok fazla dizi izlemiyorum. Daha çok eski döneme ait filmleri izliyorum. Korku filmlerini çok severim. Özellikle vampir türü” şeklinde konuştu.

35 yaşındaki oyuncu, gazetecilerin “Ekranlardan uzak kaldığınız dönemde tükenmişlik sendromu yaşadığınızı söyleyebilir miyiz?” sorusu üzerine “Tükenmişlik değil. Sadece 17 yaşında başladım. Benim gibi erken yaşta başlayan çok az oyuncu var. Genellikle geç yaşlarda başlanıyor. Çok erken yaşta birçok şeyi yaşadığım için tükenmişlik demeyelim de doyuma ulaştım diyebilirim. O yüzden de biraz uzak kalmak istedim. Çok güzel rollerde oynadım, çok güzel projelerde yer aldım. Biraz ara vermek, kendi hayatımı yaşamak istedim. Evde kitap okuyacak vakit bulamıyordum. Setler inanılmaz saatler alıyordu” diyerek yanıt verdi.

Boş vakitlerinde bol bol kitap okuyup, film izlediğini söyleyen Merve Boluğur, “Kendimi dinleme gibi bir süreç yaşadım. Bu durumdan memnunum” dedi.

“Çocuk için üçüncü kez evlenirim” açıklaması hatırlatılan oyuncu, “Çocuk istiyorum. Anne olmak… Yaşım 37 oldu ve artık yaş kemale erdi. Allah’tan hayırlısı. Bu işler kısmet. Olursa olur” dedi. Boluğur, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte siyah transparan elbisesiyle göz doldurmuştu. Sosyal medya hesabından paylaştığı o karelerin sorulması üzerine “Eski Merve’yi gördüm orada. Benim hoşuma gitti. Bu da yeni sürüm oldu. Oyunculuk ve influencer’lık alanında devam edeceğim. Bir de sunuculuk sürprizim olacak” ifadelerini kullandı.