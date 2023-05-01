Güzel oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün Rumelihisarı’nda yer alan bir mekanda objektiflere yansıdı. Marka danışmanı Selim Akar ile toplantı yapacağını söyleyen oyuncu, “Artık bol bol iş var, Selim Bey ile yemekteydik. Olay bir çekim geliyor, biz ayrı bir fotoğraf çekimi daha yapacağız” ifadelerini kullandı.Keyfi yerinde olduğu görülen Boluğur, “İyiyim ya, işe odaklandım. Özlemişim çalışmayı, influencer’lık ayağımız devam ediyor. Dizi film görüşmeye devam ediyoruz. Sektöre tekrardan tam giriyorum ama dizi anlamında ne zaman tam girerim o belirsiz. En uygununu bekleyeceğim. Sağlam bir rol istiyorum” şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının “Nasıl birinin hayatını oynamak istersiniz” sorusuna ise Merve Boluğur, “Manukyan’ın hayatı olabilir, çok da güzel oynarım. Her zaman öyle oynadım, şimdi de onu bekleyeceğim” dedi. Özel hayatıyla ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakan 35 yaşındaki oyuncu, “Aman aman. Ben işime odaklıyım, hadi görüşürüz” dedi.