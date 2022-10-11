Ünlü oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur, önceki akşam eşi Mert Aydın ile birlikte Mustafa Ceceli konseri öncesi objektiflere yansıdı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden çiftten Boluğur, “Ön balayı diyelim. Buraya geldik, Kıbrıs’ı tercih ettik. Güzel bir tatil yaptık” dedi.

Oyunculukla ilgili projelerden teklif geldiğini söyleyen Merve Boluğur, “Bir iki görüşme yaptım, iyi bir rol olursa değerlendirebilirim bu sefer. Değişik, iddialı bir şey olur” açıklamasında bulundu. “Bu zamana kadar hep dişli işlerde oynadım” diyen 35 yaşındaki oyuncu, “Yine öyle bir iş olursa olur” dedi.

Albüm çıkarıp çıkarmayacağı sorulan Boluğur, “O benim hobisel olarak yaptığım bir şeydi. Yaptım, memnunum. Bir daha yapar mıyım bilmiyorum. Eşimle ortak kararlar alıyoruz” şeklinde konuştu.