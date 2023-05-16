Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ve şimdilerde kendisine gelen senaryoları okuyan Merve Boluğur, Instagram hesabından soru-cevap etkinliğini yaptı.

Bir sosyal medya kullanıcısının “Evleneceğin adamda seni mutlu edecek ne gibi bir özellik istersin?” sorusunu cevaplayan Boluğur, şu ifadeleri kullandı:

“Sahiplenicilik/çözüm odaklı erkek. Ya mesela ayağımı çarpmışımdır, bunu görüp bant almaya gitmesi… Böyle şeyler bana çok erkeksi geliyor. Dişil enerjili erkeklerden nefret ediyorum, hemen uzaklaşıyorum artık.”