Son dönemde sosyal medya paylaşımlarının adından söz ettiren Merve Boluğur, geçtiğimiz akşam 53 gün gün evli kaldığı eski eşi Mert Aydın ile birlikte kameralara yakalandı. Bir mekandan çıkarken görüntülenen ikiliden Boluğur, sinirlerine hakim olamayıp muhabirlerle tartışmaya başladı.

Eski eşi ile görüntülenmek istemediği düşünülen ve kameraların kapatılmasını isteyen 35 yaşındaki oyuncu, “Kapatır mısın rica ediyorum. Gerginlik çıkarmıyorum, rica ediyorum. Görüntülenmek istemiyorum. İnsanım ben, insanlık hakkım var. Olay yaratıyorsun kapat diyorum kapatmıyorsun. İnsani bir şey istiyorum senden. Vicdanen istiyorum. Röportaj yapmak istemiyorum, görüntülenmek de istemiyorum. İnsan değilsiniz abi değilsiniz. Üzülüyorum” diyerek sert bir çıkışta bulundu.