Uzun süredir setlerden uzak olan ve şarkıcılık alanında kariyer yapmaya başlayan Merve Boluğur, geçtiğimiz eylül ayının ilk günlerinde sevgilisi Mert Aydın’ın evlilik teklifine ‘evet’ yanıtını vermişti. Bir süredir düğün hazırlıkları yapan çift, geçtiğimiz akşam görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Modacı Tolga Çam imzalı iki farklı gelinlik giyen Boluğur, eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını “Kocam dedim oldun. Seni çok seviyorum” notuyla yayınladı. Düğün karelerini takipçilerinin beğenisine sunan 35 yaşındaki oyuncu, hem gelinliği hem after parti için tercih ettiği elbise ile hayranlarından tam not almayı başardı.