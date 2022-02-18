Bir süredir müzikle uğraşan oyuncu Merve Boluğur Emre Kaya ile aşk yaşadığı iddiaları ile gündeme gelmişti. Boluğur, “Aşk yok, iş var” açıklamasında bulunmuştu.

Aşk iddialarına son noktayı koydu

Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde ünlü popçu Emre Kaya ile dans ederken kameralara yansıdı. Bir magazin sayfasının paylaştığı görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Boluğur, aşk iddialarına son noktayı koydu.

34 yaşındaki güzel şarkıcı Merve Boluğur, 3,7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bu açıklama ile, ‘aşk’ iddialarına yanıt verdi.

“Aşık olduğumda söylerim”

Nilüfer’in “Sen Mühimsin” şarkısı eşliğinde dans ederken paylaştığı videosu gündem olan Boluğur’un, Emre Kaya ile dans ettiği yeni bir görüntüsü daha ortaya çıktı.

Bir magazin sayfası tarafından ‘Merve Boluğur ile Emre Kaya’nın aşk dansı’ açıklamasıyla paylaşılan görüntüleri aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, “Arkadaşım demiştim ya… Aşık olduğumda söylerim” ifadelerini kullandı.