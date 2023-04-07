Uzun yıllar oyunculuk yapmayan, son zamanlarda ise şarkıcılığa yönelen Merve Boluğur, 4 milyon takipçili Instagram hesabından soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Hayranlarının sorularını birer birer yanıtlayan 34 yaşındaki oyuncu, bir sosyal medya kullanıcısının “3’üncü kez evlilik var mı?” sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

Ünlü isim, o soruya şu şekilde cevap verdi: “Çocuğuma baba olabilecek sahiplenici bir adamla… Çocuğum olmasını istiyorum. Evliliği çocuğun psikolojisi için isteyebilirim.”