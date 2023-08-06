Uzun yıllar setlerden uzak kalan ve oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık alanında çalışmaya başlayan ancak son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Merve Boluğur, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündeme geldi.

Sürekli tarz değişerek çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Boluğur, bu defa siyah bir şalla başını yarım kapatıp göbeği açık kombiniyle kamera karşısına geçti.

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan oyuncunun gönderisine, bazı sosyal medya kullanıcıları “Bu nasıl bir tarz?, “Yanlış örnek olmamalısınız bence”, “Deli ama tatlı deli” gibi yorumlarda bulundu.