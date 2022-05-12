Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, alışveriş merkezinde görüntülendi. Kendini Hollywood yıldızlarına benzetti. Çekilen fotoğraflara göz gezdirmek isteyen başarılı oyuncu, “Vay, Hollywood yıldızı mıyım be!” diyerek fotoğrafları çok beğendiğini dile getirdi.

“Vay, Hollywood yıldızı mıyım be!”

Subay şapkalarını andıran şapkası ve değişik tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Boluğur, objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Çekilen fotoğraflara göz gezdirmek isteyen başarılı oyuncu, “Vay, Hollywood yıldızı mıyım be!” diyerek fotoğrafları çok beğendiğini dile getirdi.