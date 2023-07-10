Oyunculuktan uzaklaşıp şarkıcılığa yönelen Merve Boluğur tatil görüntüleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bodrum Yalıkavak’ta bulunan Ruins Beach’te objektiflere takılan Boluğur, pembe bikinisiyle dikkat çekti. Köpeğiyle birlikte denize girerek serinleyen ünlü isim, yaz sezonunu renkli ve enerjik bir şekilde karşıladı.

Boluğur, dün ise deniz yerine Çeşme’deki bir aquaparkta keyifli zaman geçirdi. Çocuklar gibi eğlenen ve adeta gençliğini yaşayan ünlü oyuncu, fotoğraflarının altına “Lolita” notunu düşerek neşesini paylaştı.