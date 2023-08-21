Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini sonlandırıp Dilan Çiçek Deniz’le aşk yaşamaya başlayan Mert Yazıcıoğlu, yeni projesi için değiştirdiği imajla sosyal medyanın gündeminde.

Netflix’in yeni filmi ‘Berber’ için sete dönen Yazıcıoğlu’nun paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fotoğraf altına gelen 157 binden fazla beğeni ve 900’ü aşkın yorum arasında, “Ömer’in yüzünü değiştirmişler”, “Afra’dan sonra ne hale geldi”, “Netflix değil Bağcılar tarzı”, “Bir insana bu tarz bile nasıl yakışabilir?” gibi yorumlar göze çarptı.