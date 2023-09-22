Afra Saraçoğlu ile olan ilişkisi olaylı bir şekilde biten Mert Yazıcıoğlu, ayrılıktan kısa bir süre sonra ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir aşka yelken açtı. Bu yıla damga vuran çiftler listesine adlarını yazdıran çiftin aşkı fazla uzun sürmedi. Yazıcıoğlu, Deniz’in eski sevgilisi Furkan Andıç‘la poz vermesinin ardından, ikilinin sessiz sedasız ayrıldığı konuşulmuştu.



Geçtiğimiz gece Karaköy’de bir mekandan ayrılırken basın mensuplarına yakalanan Yazıcıoğlu, yakın zamanda yollarını ayırdıkları Dilan Çiçek Deniz’le ilgili ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu biten ilişkileri hakkında şu ifadeleri kullandı: “Bunlar her insan arasında olabilen normal şeyler. Hiç bulandırmaya gerek yok. Anlaşamadığımızı fark ettik ve saygı çerçevesinde bir ayrılık kararı aldık.”

Mert Yazıcıoğlu’nun katıldığı davetin konukları arasında Dilan Çiçek Deniz de vardı. Ünlü oyuncu, bu konu hakkındaki soruları yanıtsız bırakarak aracına binip oradan ayrıldı.

