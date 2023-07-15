Son olarak Darmaduman isimli dizide rol alan Mert Yazıcıoğlu, 2023’ün başında Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirdikten hemen sonra meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. Ancak ikilinin bir süredir devam eden ilişkileri bitti.

Gazete Magazin’de yer alan habere göre, Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu aralarındaki anlaşmazlıklardan ve fikir ayrılıklarından dolayı yollarını ayırma kararı aldı. Ayrılık sonrası Instagram’dan birbirini takipten çıkan ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.