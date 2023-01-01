Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu çifti, sürpriz bir şekilde ilişkilerini bitirme kararı aldı. Yazıcıoğlu’nun ise ayrılığın ardından ‘Darmaduman’ dizisindeki partneri Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. 22 yaşındaki güzel oyuncu, hakkında yapılan haberlerin ardından sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Sancaktutan, ”Hakkımda çıkan magazin haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşımdır, sette de set dışında da görüşmekten mutlu olduğum biridir. Yılın son günü bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Yeni yılda herkese güzellikler diliyorum” ifadelerini kullandı.