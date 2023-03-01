Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son dönemdeki aşk hayatıyla magazin gündeminde yerini ilk sıralarda aldı. Nişanlısı Thor’dan ayrıldıktan sonra Mert Yazıcıoğlu ile adı aşk iddialarına karışan Dilan Çiçek Deniz’in estetiksiz hali de sosyal medyada gündem oldu.

Güzelliği ile adından sık sık söz ettiren başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz hiç estetik yaptırmadığını ifade etmişti. Ancak sosyal medyada yayınlanan fotoğrafları kafaları karıştırmıştı.

“Bu soruyu hiç sevmiyorum”

Dilan Çiçek Deniz hakkında merak edilenleri cevaplamıştı. Estetiğinin olup olmadığı sorusu karşısında Dilan Çiçek Deniz, “Bu soru bütün kadın oyuncuların başına bela olmuş bir soru. Aslında bu soruyu hiç sevmiyorum.” dedi. Deniz, “Madem soruldu; bir bölgemde iki adet estetiğim var” diye ekleyerek estetik itirafında bulunmuştu.

“İki adet estetiğim var”

Güzel oyuncu, estetikle ilgili soruları “Madem soruldu; bir bölgemde iki adet estetiğim var” şeklinde yanıtlamıştı.

“Yüzümde hiç estetik yok”

Dilan Çiçek Deniz, estetik yaptırmasıyla ilgili haberler üzerine çocukluk fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak şu sözleri ekledi:

“Estetik ile ilgili sorulmadan ve araştırılmadan yapılan bir haber maalesef çok yanlış ve çirkin haberlere sebebiyet vermeye başladı. Bir kişinin üzerine bir şeyi yapıştırmak bu kadar kolay olmamalı. Yüzümde hiç estetik yoktur. Bu konuda kişisel haklarıma zarar veren haberler ile ilgili gerekli hukuksal işlemler yapılacaktır. 14 yaşımda çekilmiş bir fotoğraf ile 23 yaşımda çekilmiş fotoğraf karşılaştırılıyor. Ergenlik ile genç kızlık arasındaki gelişmeden ve değişimden bahsetmeme gerek yoktur diye düşünüyorum. Ayrıca çok basit makyaj tüyolarım ve püf noktalarım da var. 3 dakikada estetiksiz çözüm videosu için takipte kalın. Son olarak da bazı gazeteci arkadaşların kalemini biraz daha özenli kullanmasını rica ediyorum. Yalan haber sınırını aştı. Benim de ailem haberleri okuyor.”

Çocukluk halini paylaşan Deniz, fotoğrafın üzerine eklediği yazdıklarla dikkati çekti.

Deniz’den aşk sürprizleri

Afra Saraçoğlu’nun ardından Mert Yazıcıoğlu, gönlünü yine oyuncu bir güzele kaptırdı. Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çifti bir kaç gün önce Zekariyaköy’de bir mekanda görüntülenmişti.

İçeriye el ele giren çiftin 1 haftadır görüştükleri birbirlerini tanıma aşamasında oldukları öğrenilmişti. Yeni aşk, adeta sosyal medyanın gündemini salladı.

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