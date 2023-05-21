Yalı Çapkını dizisinde oynadığı başrol Ferit Korhan karakteri ile tanınıp şöhreti elde eden Mert Ramazan Demir, sosyal medyada da takipçi sayısını katladı. Daha önce birkaç projede rol alan Mert Ramazan Demir, oyunculuğa figüranlık ile başlamıştı. Dönemin en çok izlenen dizilerinden Muhteşem Yüzyıl’da da figüran olarak rol alan Mert Ramazan Demir, ilk kez Yalı Çapkını ile bir dizide başrolde yer almıştı.

Demir, dizide başrol oynamaya başladıktan sonra Instagram hesabında takipçi sayısını tam 3 milyona katladı. Oyuncunun takipçi sayısı şu anda 3 milyon 100 bin.