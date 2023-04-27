Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz günlerde ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programının konuğu oldu. Genç oyuncu, kalın kaşlarıyla ilgili lise yıllarında yaşadığı bir anısını seyirciyle paylaştı.

“Kaşlarını alıyor musun?” sorusuna yanıt veren Demir, şunları söyledi:

“Sizin de böyle bir kaşınız olsa bir el atardınız. Sen beni bir de lisede görecektin. Kaşlarımdan dolayı benimle çok dalga geçiyorlardı. Benim en büyük travmalarımdan biriydi. Şu anda da sevdiğim şeylerden biri.”

Traş makinesiyle kaşlarını aldığını söyleyen Mert Ramazan Demir, “Liseye giderken bir gün çok fena tutuldum ve makinayla kaşlarımı aldım. Sadece kaşımın kenarları kalmıştı. Lanet olsun ya. Yazın fırında çalışırken bir kaşçı abla geldi ve ‘sen bu kaşına ne yaptın?’ diye sordu. Bana ‘kaş küser’ dedi” ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki oyuncu, “Kaş çıkmıyormuş yani ve benim kaşlarım uzun zaman çıkmadı. O kaşlarımın şekli benim bütün özgüvenimi aldı. Kaşlarımın çıkması için çok dua ettim. Gülerek anlatıyorum ama çok zordu” diyerek sözlerini noktaladı.