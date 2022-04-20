TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star’da bu sene sık sık yarışmacıların özel hayatları konuşuldu. Geçtiğimiz sene ilişkilerini noktaladıkalrı bilinen Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’nın özel hayatlarıyla ilgili iddialar ise son hızıyla devam ediyor. Önceki gün Nisa, oyun sırasında Barış ile ilgili şiddet iddialarında bulunmuştu. Geçtiğimiz haftalarda yarışmaya veda etmiş olan ve yarışmada aldatma iddialarıyla gündem olan eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Twitter hesabı üzerinden Nisa’yla ilgili önemli bir iddia ortaya attı.

Yaptığı paylaşımdan sonra çok fazla tepki alan Mert Öcal, Twitter hesabını kapattığını sosyal medya hesabından duyurdu.