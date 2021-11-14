Mert Fırat ve İdil Fırat’ın kızlarının ilk doğum günü

Mert Fırat ve İdil Fırat, kızları Seyhan Mia’nın 1.yaşını ‘Çakmaktaş Ailesi’ konseptli bir doğum günü partisiyle kutladılar.

“Hayat hep yollarına iyilikler çıkarsın”

O anları Mert Fırat, sosyal medya hesabından, “Kızlarının 1 yaşına basmasının haklı gururu gülüşüne yansımış anne-baba pozudur.😉 Hayatımızın en anlamlı, en güzel, en özel, en neşeli, en şanslı, en keyifli senesiydi! Seyhan Miamız bugün 1 yaşında! ❤️🥳🤩🎉 İyi ki doğdun güler yüzlümüz, dünyamız, prensesimiz, iyi ki bizi seçtin. 🧿 Hayat hep yollarına iyilikler çıkarsın. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyoruz!” notuyla takipçileriyle paylaştı.