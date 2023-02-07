Baba tarafı Hataylı olduğu bilinen oyuncu Mert Fırat, yardım malzemelerinin bulunduğu kolileri paketlediği anları Instagram hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

“Aynı acıları paylaştığımız şu günlerde verdiğiniz destek çok değerli. Maalesef hepimizin yakınları farklı illerde depremden etkilendi. Kimi bulunduğu illerden, kimi afet bölgesinden destek vermeye çalışıyor. Afet haberini aldığımızda yola çıktık. Benim de akrabalarım göçük altında ve bizler de buradaki herkesle birlikte mücadele veriyoruz. Koordinasyon ve operasyon yaparken, yardımın doğru ve güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlamak hedefindeyiz. Lütfen destek ve gönüllü çalışmalarınızı esirgemeyin. Sizler bizim enerji kaynağımızsınız. Her birinizin derdi bizim de derdimiz. Gücümüz ve kuvvetimiz hiç tükenmesin!”

42 yaşındaki oyuncu, “Bugün DasDas’ta bizlerle olup, bölgeden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan ihtiyaç listelerini karşılamada ve paketlemede desteği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.