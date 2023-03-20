Ünlü oyuncu Merve Boluğur ile kısa süren evliliklerinin ardından bir kaz kez bir araya gelerek akıllara ‘Aşk yeniden mi?’ sorusun getiren Mert Aydın, geçtiğimiz akşam bir markanın lansman etkinliğinde sahne aldı. DJ performansı sergileyen Aydın, etkinliğe ara verdikten sonra gazetecilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Merve Boluğur ile ilgili “Yeniden bir araya gelir misiniz?” sorusuna yanıt veren ünlü isim, “Ben işimle alakalıyım, herkesin kendi hayat artık” dedi.