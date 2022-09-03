Merkür Terazi burcunda 10 Eylül ile 2 Ekim arasında retro seyrine başlıyor olacak. Günlük koşturmacalarımızı en çok etkileyen gezegenlerden biri olan Merkür retro yaptığı zaman çok fazla etki alırız.

Anlaşmalarımız, sözleşmelerimiz, iletişimimiz, elektronik eşya satın almalarımız derken tüm rutinlerimiz ve yeniliklerimiz de dolayısıyla etki alır. Her zaman olduğu gibi bu retro zamanı da vurgulayacağımız en önemli nokta yeni başlangıçlar olacak. Retronun en önemli özelliği elimizdekilere odaklanmaktır. Yani daha çok elimizdeki işlerimizi tamamlamamız için evrenin bize sunduğu mola zamanlarıdır.

Tabi retro olduğu burcun konuları da her zaman önemlidir. Eylül ayında retrodan en çok etki alan taraf ikili ilişkilerimiz ve ortaklıklarımız olacak. Birçok kişi için bu dönem eski aşkların dönüş zamanı olabilir. Retro etkisiyle içe bakış olacağından yarım kalan aşklar ya da yanlış anlaşılmalar sonucu biten ilişkilerde tekrar bir araya gelen çiftlere şahit olabiliriz. Tabi bu retro etkisinden karlı çıkanlar en çok yaptığı hatayı fark eden, üzerine düşen sorumluluklarla yüzleşen kişiler olacaktır.

Özellikle enerjiyi bu açıdan kullananlar için Ekim sonrası daha temiz bir sayfa açmak adına evren sınırsız destek sağlayacaktır. Kısacası yenisi, eskisi derken tüm ilişkilerimiz mercek altında olacak. Bize düşen ise çuvaldızı önce kendimize batırıp sonra ilişkilerimizi sorgulamak olacaktır.

Bu retro ayrıca estetik müdahaleler için de acele etmeyin. Retro etkisiyle yaptırdığınız tüm işlemleri defalarca tekrarlamak zorunda kalabilirsiniz.

Evet, hayat her zaman söylediğim gibi durmayacak, akmaya devam edecek. Sadece retro var deyip beklemede kalmayacağız. Sadece bu enerjinin etkisiyle işlerimizdeki sıralamaları zamanın enerjisine uygun olarak ele alacağız. Önce yarım kalmış eski işleri bitirip, kaçırdığımız fırsatları yeniden değerlendirme şansı yakalayacağız!

Herkese şimdiden verimli bir retro dönemi dilerim.

Pınar Kanbak

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