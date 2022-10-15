11 Ekim tarihinde Merkür Terazi burcuna geçiş yaptı. 29 Ekim tarihine kadar olan süreçte Terazi burcunda kalacak. Merkür öncü burç gruplarını sever. Dolayısıyla Terazi burcunda da rahat ettiği bir pozisyonda olacak.

İletişim ve anlaşmalar için bu süreçte güzel iş birlikleri yapılabilir. Anlaşmazlık olan ve bir türlü orta yolu bulamadığınız ortaklıklar ve ilişkiler var ise anlaşma yoluna gidebilirsiniz. Çünkü Merkür Terazi geçişi uyumu ve diplomasiyi destekler. Hazır retrosu bitmişken ve ileri pozisyondayken beklettiğiniz anlaşmalar, sözleşmeler ve hukuki süreçler içinde yine güzel zamanlarda olacağız.

Bu dönemde özellikle bu süreci 29 Ekim tarihine kadar mutlaka değerlendirmenizi öneririm. Çünkü Mars İkizler burcunda ay sonu itibariyle retro hareketine başlayacak. Ve geçmiş konuların etkisi ile bizi fazlasıyla uğraştıracak. Ve yenilik yapmak adına da hiç uygun zamanlar değildir. Dolayısıyla evlilik, ortaklık ve ikili ilişkilere bağlı tüm konular için değerlendirilmesi gereken zamanlar ay sonuna kadar etkili olacak.

Bu geçiş en çok Terazi, Kova ve İkizler burçlarına yarayacak. Hayatlarına denge kurmaları gereken konular için destek alacakları bir süreçte olacaklar. Yay ve Aslan burçları çaba gösterdikleri konuların karşılığını alabilirler. Koçlar ise ikili ilişkilerden direk etki aldıkları için ilişkilerini iyi yönetmeliler. Boğa, Akrep, Başak, Balık burçları direk etki almayacaklar. Oğlak ve Yengeç burçları ise krizli durumlarını diplomasi yoluyla çözüme kavuşturma şansı elde edecekler.

Merkür Terazi geçişinin güzellikler getirmesi dileğiyle…

Pınar Kanbak

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