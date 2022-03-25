27 Mart itibariyle Merkür Koç burcu seyrimiz başlıyor. Hali hazırda Güneşte Koç burcunda iken, Merkür’ ün de Koç burcuna geçişi ile iletişimde hızlanacağımız bir sürece giriyoruz. Düşünce hızımız, pratikliğimiz ve iletişimde lafı dolandırmadan direk konuşmalarımız bu dönem dikkat çekici olacaktır. Hatta bu lafı dolandırmama hali bizi pot kırma ve sonradan pişman olacağımız söyler söyleme gibi riskleri de beraberinde getirebilir. Bu yüzden iletişimde o hevesli ve hızlı halimiz ile hatalara açık olabiliriz. Bu konuya özellikle diklat çekmek isterim.

Güzel taraflarından biri ise Balık enerjilerinin yoğunluğuyla çok kararsız ve dağınık bir haldeydik. Şimdi Koç burcu pozitif tarafı bizleri daha kararlı kılacak ve dağınıklıklarımızı da toplama yönünde fırsatlar verecektir. Ayrıca iletişimin hozlandığı bu süreç iş anlaşmalarında da artış etkisi yaratabilir.

El ve kol koordinasyonumuzun da pratik bir hal alacağı bu süreci ertelediğimiz hobilerimizi ve işlerimizi halletmek yönünde kullanabiliriz.

Yepyeni fikirler ve daha önce hiç aklımıza gelmeyen olasılıklar ile karşımıza çıkan sorunlara da hızlı bir şekilde çözüm bulma ihtimalimiz de artacaktır.

Sadece her şey hemen olsun diyerek sabırsız bir ruh hali ile konsantrasyonumuzu toplamakta zorlanabiliriz.

Rekabetçi zihin yapısı meydan okumaları da tetikleyecektir. Kısacası hızımız ile birlikte fırsatlara açık olacağımız bir süreçte olacağız.

Pınar Kanbak

İnstagram: @pinarla_astroloji