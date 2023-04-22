22 Nisan -14 Mayıs tarihleri arasında Merkür Boğa burcunda retroya giriyor. İletişim gezegenimiz bu kez Boğa burcu konularını önümüze getirmek üzere geri hareketine başlıyor olacak.

Boğa hepimizin bildiği üzere en çok finansal konuları temsil eder. Bu dönemde bizi finansal konulara farklı bir yönden bakmak üzere de konuları önümüze getirecek. Tabi ki retro dönemi olduğundan eski finansal konulara, geçmişte paylaşılamamış miraslara ya da yapılan yatırım hatalarına, finansal iniş çıkışlara odağımızı vermemizi isteyecek.

Diğer yandan bu retromuz Koç burcunda çok güçlü bir tutulma arkasından başlayacak olmasından dolayı maddi alanı biraz kaygan zemin üzerinde ilerliyormuş gibi hissedebiliriz. Bu dönem yeni gelen fırsatlara biraz temkinli yaklaşmak ve sağlam adımlarla ilerlemeyi tercih etmekte fayda var. Daha çok bitirilmemiş işlere odaklanmak ve bu zaman dilimini hazırlık süreci olarak kullanmak enerjiyi pozitif değerlendirme konusunda yararlı olacaktır.

Burçlar konusunda ise ana başlıklar hangi alandan gelecek kısaca değinelim;

KOÇ

Maddi alan ön plana çıkıyor. Geçmişten gelen alacaklarınız ile ilgili gelişmeler söz konusu olacak. Yatırım konunuz varsa aceleci davranmamaya özen gösterin.

BOĞA

Hayatınızda yarım kalan tüm kararlarınızı gözden geçireceksiniz. Dış görüntünüze de ekstra odaklanacağınız bir süreçte olacaksınız.

İKİZLER

Hayatınızda gizli olan ne varsa bu dönem ortaya çıkabilir. Zihninizi rahatlatacak eylemlere bu dönem ağırlık vermelisiniz.

YENGEÇ

Projeleriniz veya ideallerinizi gözden geçirdiğiniz bir süreçte olacaksınız. Gelecek için sağlam adımları nasıl atmanız gerektiğini fark edeceksiniz.

ASLAN

Aile ve kariyer dengeniz arasında denge kurmaya odaklanacağınız bir süreçtesiniz. Geçmiş konuları bitirmek üzere masaya yatıracaksınız.

BAŞAK

İnançlarınızda fanatik davrandığınız ve de sabit bir şekilde tutunduğunuz tüm inanç sistemlerini sorgulayacağınız bir süreçte olacaksınız.

TERAZİ

Terapi almak ve psikolojinizi rahatlatmak adına güzel bir süreçte olacaksınız. Ortaklı gelirlerde paylaşımlar yapmak kriz yaratan konuları çözmek gündemleriniz arasında olacak.

AKREP

Evliliğinizde takıldığınız finansal konuları ve karşıt görüşlerinizi ortak bir payda da buluşturmak adına fırsatlarınız olacak. Geçmiş konuları çözmek adına doğru zamanda olacaksınız.

YAY

Günlük işlerinizde çok fazla geçmişten gelen angarya ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Attığınız mailler, gönderdiğiniz kargolar yanlış adreslere gidebilir. Çifte kontrol bu dönem şart olacak.

OĞLAK

Riskli yatırım ve borsa konuları bu dönem hassas alanınız olacak. Yatırım yapmadan önce büyük bir risk almadığınızdan emin olun.

KOVA

Çözmeniz gereken aile konularınız varsa artık masaya yatırma zamanı gelmiş gözüküyor. Ayrıca evde tadilat konuları da gündeminize gelebilir.

BALIK

Anlaşma, sözleşme ve ticari faaliyetler için yeni başlangıç değil de eski projeleri değerlendirme sürecinde olacaksınız.

Pınar Kanbak

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