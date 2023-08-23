23 Ağustos tarihinde Merkür Başak burcunda retro hareketine başlayacak. Meşhur Merkür retromuz bu kez çok daha etkili olacak. Çünkü Başak burcu kendi yönettiği burçtur ve bu burçta güçlü olduğu için etkisi de o derece güçlü olacaktır.

Dolayısıyla iletişim, haberleşme ve teknolojik aletler, sözleşmeler ve alım-satım işlerinde aksaklıklar bu dönem fazlasıyla meydana gelebilir. Önemli işlerimiz için hayati kararlar almamak ve arka plandaki işleri düzenlemek, harekete geçmeden önceki işleri halletmek gerekli olacaktır.

Başak burcu konuları arasında bağırsak ve sindirim konuları da olduğundan detoks gibi sindirim sistemimizi rahatlatan yeme içme düzeni ile bu dönemi sağlık açısından olumlu geçirebiliriz. Ayrıca Satürn’ün Balık burcunda karşıtlık enerjisi içinde olması da bulaşıcı hastalıkları özellikle deniz ve havuzdan alınacak mikroplara karşı etkili dikkatli olmamız gerekliliğini doğuracaktır.

Diğer başlıklardan teknolojik aletleri satın almak için de doğru bir zamanda olmayacağız. Estetik konuları da iyileşme de gecikmeler olabileceğinden 17 Eylül sonrasına bırakmakta fayda olacaktır.

Merkür Başak retrosunu en faydalı şekilde kullanmak için geçmişten gelen, yetişemediğimiz ve sonra nasılsa hallederim dediğimiz işlere öncelik vererek geçirebiliriz. Özellikle iş konusunda evrak işlerini halletmek, evde çekmece içlerini düzenlemek ve varsa araçlarımızda arıza bu dönem tamir ettirmek enerjiyi doğru kullanmak için elzem olacaktır. Retro bitiminde çok daha hafiflemiş şekilde ileriye yönelik çalışmalara başlayabiliriz. Retro bitiminden itibaren tutulmalar sezonuna da geçiş yapacağımız için hayatlarımız fazlasıyla hızlanacak. Hızlandığımız dönemler de geçmiş mevzularla vakit kaybetmek istemeyiz değil mi?

Burç bazında ise retrodan en fazla etkilenecek burçlar Başak, Balık, Yay ve İkizler burcu olacaktır.

Pınar Kanbak