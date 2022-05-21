A Milli Takım’ın yıldız oyuncuları arasında bulunan Merih Demiral, 1 yıl önce gözlerden uzak evlenince herkesi şaşırtmıştı.

İsviçreli fotomodel Heidi Lushtaku ile hayatını birleştiren Demiral’dan flaş bir paylaşım geldi.

“Sevgili eşim ve canım oğlum”



Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çocuk sahibi olduğunu duyurdu.

Özel hayatlarını sosyal medyada uzak yaşamayı tercih eden Demiral, ilk kez sosyal medya hesabından eşi Lushtaku ve oğlunun fotoğrafını paylaştı. Paylaşımın ardından binlerce kişi fotoğrafa beğeniler yağdırdı.