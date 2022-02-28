Bir dönemin ünlü isimlerinden Mine Mutlu’nun kızı, Mutlu’yu konu edinen Yeşilçam adlı dizinin yayınlandığı platform ve yapım şirketinden şikayetçi oldu. 1990 yılında vefat eden sanatçının ailesi, Mine Mutlu’nun hayatının dizi olmasından rahatsızlık duyduklarını bildirdi. Türk sinemasının ünlü ismi Mutlu’nun kızı Büşra Çulha, “Annemin sırları iznimiz olmadan açığa çıkarıldı, şikayetçiyim” şeklindeki açıklamasıyla durumdan duyduğu rahatsızlığı belirtti.

Sabah’ın haberine göre, merhum sanatçının kızı ‘Yeşilçam’ dizisiyle annesine saygısızlık yapıldığı iddiasında bulundu. Mine Mutlu’nun özel hayatında bilinmesini istemediği olayların paylaşıldığı ve manevi değerlere saldırıda bulunulduğunu belirten Çulha, “Annemin yaşam öyküsü ve anıları bizim iznimiz olmadan birebir kopyalanıp maddi kazanç elde edilmeye çalışılmıştır” dedi.