Gazeteci Merdan Yanardağ’ın güncel, tarihsel ve teorik değerlendirmeleri harmanladığı yeni çalışması İsyanın ve Felsefenin Diyalektiği, Kırmızı Kedi Yayınevi etiketiyle raflarda yerini aldı. Yanardağ bu çalışmasında Türkiye solundaki “Türk olmaktan utanma” kompleksi, cumhuriyetçi solun kimlik sorunu, sosyalizm-Kemalizm ilişkisi, İran Devrimi’nden çıkarılacak dersler gibi konularla birlikte “aydın” kavramı bağlamında Mannheim ve Gramsci, Althusser’in Marksizme bakışı, iktidar-rıza denklemi bağlamında Foucault, Gadamer, Derrida ve emperyalizm-imparatorluk ilişkisi üzerinde Antonio Negri üzerine saptamalarda bulunuyor. Türkiye sosyalist hareketi ve cumhuriyetçi kitlelere sirayet eden postmodern, liberal, kimlikçi tezlerle hesaplaşmak için bu çalışmayı kaleme alan Yanardağ, yalın ve akıcı bir üslupla, aydınlanma felsefesine ve sınıfsal bir analize dayanarak heyecan verici bir tartışmanın kapısını aralıyor.

Arka kapak

Türkiye’nin önde gelen nitelikli gazetecilerinden Merdan Yanardağ yine şaşırtıcı bir yapıtla karşımızda. Gazeteciliğinin yanı sıra akademik çalışmaları, siyasal ve entelektüel kimliğiyle de tanıdığımız Yanardağ, mesleği nedeniyle olsa gerek, ağır kitapları bile temposu yüksek ve akıcı bir dille kaleme alıyor. Ufuk açıcı eserler üretiyor. Elinizdeki kitap bunun en iyi örneklerinden biri. Siyaset bilimi ve sosyoloji doktoru da olan Yanardağ’ın, gazetecilik deneyiminden süzüp getirdiği ve akademik çalışmaları sırasında kaleme aldığı –ilk kez yayımlanan metinlerden oluşan– İsyanın ve Felsefenin Diyalektiği kitabı, entelektüel ve bilimsel derinliğiyle “parlak bir eser” diye nitelendirilmeyi fazlasıyla hak ediyor. Yanardağ bu çalışmasında, Türkiye solundaki “Türk olmaktan utanma” kompleksinden İran Devrimi’nden çıkarılacak derslere, sosyalist hareket ile Kemalizm ilişkisinden aydınlanma ve modernite tartışmalarına, Oryantalizmin güncelliğinden “aydın” kavramı bağlamında Mannheim ve Gramsci’ye, Althusser’in Marksizme bakışından Foucault’ya, iktidar-rıza denkleminden Gadamer ve Derrida’ya, Türkiye’de cumhuriyetçi solun kimlik sorunundan Antonio Negri’nin teoriyi yeniden kurma girişimine kadar uzanan geniş bir alanda inceleme ve çözümlemeler yapıyor. Kitap, bilgilendirici özelliğinin yanında, entelektüel ve siyasal ortamda yaşanan liberal ve postmodern zihin kirliliğine karşı teorik bir müdahale eseri olarak da okunabilir. Hem bu kadar ünlü, hatta “popüler” bir gazeteci olup hem de böyle bir kitap yazmak herkesin harcı değil. Okuyacak ve şaşıracaksınız.