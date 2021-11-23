Yeni C-Serisi

Çok sayıda ilki bünyesinde barındıran Yeni Mercedes-Benz C-Serisi, tamamen yenilenerek Kasım ayından itibaren 977.000 TL’den başlayan fiyatlarla ülkemizde satışa sunuluyor.

Premium D-Segmenti’nin yıldızı olmayı sürdüren Yeni C-Serisi, geleneksel Sedan formundan ödün vermiyor.

İç mekan mimarisi ön planda: 6 dereceye kadar eğimli yapısıyla dinamik, sportif ve fonksiyon odaklı yüksek çözünürlüklü LCD ekran sürücülere daha konforlu bir deneyim yaşatmak için baştan yaratıldı.

Lansmana özel Edition 1 AMG donanım paketiyle, Yeni C-Serisi daha önce hiç olmadığı kadar innovatif ve dinamik.

Lansman 10-13 Kasım tarihleri arasında İzmir’de yapılan bir etkinlik ile düzenlendi.

Mercedes-Benz Otomobil Grubu Pazarlama ve Satış Direktörü Şükrü Bekdikhan: “C-Serisi ile markamız içindeki en popüler modelimizin başarı hikayesinde yeni bir sayfa açıyoruz. Türkiye’de en çok tercih edilen modelimiz olan C-Serisi’nin yeni nesli ile D-Segmenti otomobil pazarında oyunun kurallarını yeniden belirliyoruz”

2021 Yılı itibariyle yeni nesline kavuşan Mercedes-Benz C-Serisi’nin lasman etkinliği, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bedikhan’ın katılımları eşliğinde İzmir’de düzenlenen bir test sürüşü etkinliği kapsamında organize edildi. Yeni C-Serisi’nin sunduğu özellikleri ve konforu deneyimleyen katılımcılar, model tarihinin başlangıcından beri bir çok ilki bünyesinde barındıran aracın özelliklerini yakından incelediler. Kasa kodu W206 olan yeni C-Serisi’nin ilklerinden; yeniden tasarlanan ve bagaj kapağına taşırılan yeni nesil stop lambaları, 2.Nesil MBUX, arka koltuklarda içten ısıtma ve opsiyonel arka aks yönlendirmesini ve daha bir çok özelliği bünyesinde bir araya getiriyor.

Mercedes-AMG Petronas Formula 1 ekibiyle birlikte tasarlanan yeni turbo beslemesi ile daha verimli hale getirilen motor, mucizevi emisyon oranı beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

Edition 1 AMG: İnovasyon ve dinamizmin ideal birleşimine tanık olun

Yeni C-Serisi’nde, Edition 1 AMG adını taşıyan ilk üretime özel pakette kapsamlı bir donanım kombinasyonu sunulmakta. Hayatınızı kolaylaştıracak özelliklerle donatılan Yeni C-Serisi Edition 1 AMG, Maksimum ayrıcalık ve konfor için tasarlandı. KEYLESS-GO ve otonom bagaj kapağı sistemi, hem sürücü hem de yolcular için maksimum konfor sunarken, çok kollu 19 inç jantlar ve AMG tasarım özel gövde rengi bagaj üstü dinamik spoyler dinamik bileşenleri oluşturan temel unsurlardan. Kör nokta yardımcısı ve DIGITAL LIGHT sistemi yüksek düzeyli güvenlik beklentilerini karşılıyor.

Mercedes-Benz Otomobil Grubu Pazarlama ve Satış Direktörü Şükrü Bekdikhan: “Türkiye’de en çok tercih edilen modelimiz olan C-Serisi’nin yeni nesli ile D-Segmenti otomobil pazarında liderliği hedefliyoruz”

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bedikhan; ”İlk olarak 1982’de ‘190’ model ismiyle ‘Baby Benz’ olarak adlandırdığımız model, 1993 yılından itibaren ‘C-Serisi’ ünvanıyla geniş kapsamlı bir başarı hikayesine haline geldi. Dünya genelinde 10,5 milyon satış sayısına sahip olan C-Serisi Sedan ve Estate araçlarımız, 2014 yılında asfalta çıkan yeni jenerasyonumuz ile 2,5 milyondan fazla satıldı. Sadece geçen yıl boyunca satılan yedi Mercedes-Benz otomobilden biri C-Serisi ailesi üyesiyken, Türkiye’nin de bu rakamlarda etkisi çok büyüktü. ‘C-Serisi’ Türkiye’de en çok tercih edilen modelimiz olarak, bizi dünya sıralamasında da 6’ncı en büyük C-Serisi pazarı konumuna getiriyor” açıklamasını yapan Şükrü Bekdikhan’ın sözlerini şöyle sürdürdü: “C-Serisi ile markamız içindeki en popüler modelimizin başarı hikayesinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyoruz. Ayrıca C-Serisi, Premium orta boy sedan segmentinin en çok tercih edilen modellerinde başı çekiyor. S-Serisi’ndeki pek çok özelliği içinde barındırmasıyla Yeni C-Serisi, bir kez daha Premium D Segmenti’nin mükemmel, arzu nesnesi paketini; lüks, dinamik, dijital ve kesinlikle beklenmediği kadar sürdürülebilir bir biçimde müşterilerimize sunmamızı sağıyor. Yeni C-Serisi ile Premium otomobil pazarında oyunun kurallarını yeniden belirliyoruz.”

Tasarım: Dinamik ve güzel bir form ile gelenhassas kurgu ve sadelik

Yeni C-Serisi, kısaltılmıştampon-tekerlek mesafesi, uzatılan dingil aralığı ve gelenekselleşmiş karizmatik bagaj çıkıntısıyla son derece dinamik tasarım formları ile ön plana çıkıyor. Güçkubbelerini barındıran motor kaputu,dinamik görünümü güçlendiriyor. Yeni C-Serisi, “Modern Lüks” kavramını bir adım daha ileriye taşıyarakiç mekan tasarımında yeni S-Serisi’nin sahip olduğu özelliklerdenyola çıkıyor ve bunları dinamik bir şekilde yorumluyor.

Dış tasarımı: Özel ışık oyunlarıyla dramatikleştirilen siluet

Yandan bakıldığında yüzeyler benzersiz bir ışık oyunu yaratıyor. Tasarımcıların çizgileri minimuma indirgemesiyle, omuz çizgisi daha da belirgin halde. 18 inç ve 19 inç arasında değişen jantlar hareketli görünümü tamamlıyor.

Ön görünümü makyajlayan, markaya özgü ön ızgara tüm versiyonlarda merkezi nokta olarak konumlandırılmış bir “Yıldız”a sahip. AMG tasarım konseptinde daha ayrıcalıklı olankrom “Yıldız” ile elmas desenli ızgaraya yer verilmiş.

Arka görünümde bir Mercedes-Benz Sedan otomobiline özgü çizgiler göz okşarken stop lambaları yalın gündüz ve gece görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. C-Serisi’nin Sedan gövde tipinde serinin tasarım tarihinde ilk kez iki parçadan oluşan arka aydınlatma grubu tasarımı kullanılırken aydınlatma fonksiyonları yan paneller ve bagaj kapağındaki stop lambası parçalarına bölünüyor. “Metalik Spektral Mavi”, “Metalik Yüksek Teknoloji Gümüş” ve “DesignoMetalik OpalitBeyaz” olmak üzere üç yeni ve farklı renk ile opsiyonlar zenginleştiriliyor.

İç mekan tasarımı: Sürücüyü odak noktasına koyan tasarım felsefesinde dinamizm vurgusu

Konsol, üst ve alt olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kanat profilini baz alan mimaride uçak motoru benzeri düzleştirilmiş yuvarlak havalandırma ızgaraları ve gösterişli dekoratif yüzeyler, kalite algısına ve hareketliliğe atıfta bulunuyor.

Sürücü kokpitini yüksek çözünürlüklü, 12.3 inçlik bir LCD ekran süslüyor. Havada süzülüyor gibi bir algı yaratan ekran, kokpitin geleneksel yuvarlak göstergeli ekranlardan farklı ve atmosferik görünmesini sağlıyor.

Teknik özellikler:

C 200 4MATIC Motor hacmi cc 1.496 Maksimum güç bg/ kW 204/150 Devir sayısı d/d 5.800-6.100 Ek güç (Boost) bg/kW 20/15 Maksimum tork Nm 300 Devir dayısı d/d 1.800-4.000 Ek tork (Boost) Nm 200 NEFZ Yakıt tüketimi (karma) lt/100 km 6,9-6,5 CO 2 Emisyonları karma gr/km 157-149 Hızlanma 0-100 km/s sn 7,1 Maksimum hız km/s 241

WLTP normuna göre tüketim değerleri:

C 200 4MATIC WLTP Yakıt tüketimi genel lt/100 km 7,6-6,6 WLTP CO 2 Emisyonları genel gr/km 172-151

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