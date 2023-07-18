Sufi müziğini doğuya ait etnik enstrümanlar ve batının elektronik müzik formuyla harmanlayan dünyaca ünlü müzisyen, besteci, yapımcı ve dj Mercan Dede, Türk Halk Müziği’nin değerli sanatçısı Sabahat Akkiraz ile birlikte, uzun bir aradan sonra ilk kez BKM Yaz Etkinlikleri kapsamında Maximum Uniq Açıkhava’da olacak.

İki ustadan mesaj var!

Yepyeni bir proje ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan sanatçılardan Mercan Dede gerçekleştirecekleri ortak konser için;

“Uzun bir aradan sonra 5 Ağustos Cumartesi akşamı Maximum Uniq Açıkhava’da müzikseverlerle buluşmak için büyük heyecan duyuyorum. Sesi ve sanatı ile her zaman ilham veren büyük usta Sabahat Akkiraz ile birlikte gerçekleşecek bu ortak konserde buluşmak üzere” yorumunda bulunurken, Türk Halk Müziği’nin usta yorumcusu Sabahat Akkiraz bu özel proje için “Doğu ve batı müziğini birleştirdiğimiz çok özel bir repertuarla sizlerle birlikte olacağız. 5 Ağustos’ta görüşmek üzere” dedi.