Hakan Evrensel’in aynı adlı romanından yazarın kendisi tarafından senaryolaştırılan, TRT ortak yapımı ‘Nefes – Yer Eksi İki’ filminin başrolünde Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Arda Anarat, Eren Hacısalihoğlu yer alırken; filmin yönetmen koltuğunda Ozan Uzunoğlu oturuyor.
Yapımcılığını Orgino Media Production’ın, yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş’un üstlendiği 1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde geçen filmin afişinde tüm başrol oyuncuları yer alırken, filmde yeşil üniformalı askerlerin üzerlerindeki kan lekelerine benzetilerek işlenen gelincik çiçeklerine vurgu yapılmış.