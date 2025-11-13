Teknik ve sanatsal açıdan türünün en büyük yerli yapımlarından biri olan HBO Original ‘İlk Göktürk Önsöz’den yayınlanan ilk görüntüler büyüleyici atmosferi ve destansı yapısıyla dikkat çekti. Üç bölüm olarak planlanan epik yapımın birinci kısmı olan ‘Önsöz’, 2026’nın ilk baharında izleyiciyle buluşacak. ‘İlk Göktürk: Önsöz’ sinematik öykü evrenindeki hikayesi sonrasında beyaz perdede devam edecek.

Türklerin tarih sahnesine ilk kez ‘Türk’ adıyla çıktığı dönemi, Göktürk Devletinin kurucu kardeşleri Bumin ve İstemi’nin hikayesini kardeşlik ve birlik temaları üzerinden anlatıyor. ‘İlk Göktürk Önsöz’ün konusu ise şu şekilde: Türklerin Çin’den bağımsızlığını kazanmasının ardından geçen yüzyıllar içinde bozkırın hakimi Avarlara köle olarak hizmet eden Bumin, artık kaderine razı olmuş bir demircidir. Ancak Avar kralının ihanetine uğraması, onun içinde yıllardır küllenmiş olan özgürlük arzusunu yeniden alevlendirir. Kardeşi İstemi ve akıl hocası Alagar’la birlikte başlayan bu başkaldırı, bir halkın zincirlerini kırıp tarih sahnesine yeniden çıkışının destanını yazacaktır.

Yönetmenliğini Alper Çağlar’ın üstlendiğini dizinin başrollerinde Volkan Keskin, Arif Diren, Murat Serezli, Esra Kılıç olan ve kadrosunda Gaziza Tanşolpan Tleubay, Sungho Choi, Mert Öcal, Selçuk Gülderen, Burak Koçoğlu, Ehsan Saberi, Tan Altay, Ahmet Aytaç, Efe Öcel, Dulguun Odkhuu, Şira Sahilli ile Cansel Elçin ve Hakan Karahan yer alıyor.