İlk iki filmiyle hafızalara kazınan ve dokuz yıl aradan sonra beyazperdeye dönmeye hazırlanan ‘Sihirbazlar Çetesi: Daha Bir Şey Görmediniz’ (Now You See Me: Now You Don’t), izleyiciyi güçlü illüzyonların yer aldığı yepyeni bir maceraya davet ediyor. Film, TME Films dağıtımıyla 12 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak.

Serinin üçüncü filmi, izleyiciyi yeniden zekice planlanmış illüzyonların, güçlü ters köşelerin ve sürprizlerin hakim olduğu bir dünyanın içine davet ediyor. Ekibe yeni katılan isimlerle birlikte, Atlılar bu kez çok değerli bir elmas soygunu için bir araya geliyor ve nefes kesen bir macera başlıyor.

Biletler 120 TL!

Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, Mark Ruffalo ve Morgan Freeman’ın serideki rolleriyle yer aldığı oyuncu kadrosuna Rosamund Pike, Dominic Sessa, Justice Smith ve Ariana Greenblatt dahil oluyor. Senaryosunu Seth Grahame-Smith, Michael Lesslie, Rhett Reese ve Paul Wernick’in kaleme aldığı filmin yönetmenliğini, Uncharted, Venom: Zehirli Öfke ve Zombieland gibi filmlerin yönetmeni Ruben Fleischer üstleniyor. Film özel olarak 12 Kasım Çarşamba günü Türkiye genelinde vizyona giriyor. Filmin vizyon günü bilet fiyatı ise 120 TL oluyor. Sihirbazlar Çetesi’nin etkileyici illüzyonları sinema perdesinden tüm seyircilere yansıyor.