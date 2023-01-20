Milli İstihbarat Teşkilatı‘nın, DEAŞ tarafından 2014’te Musul’a kaçırılan 49 Türk vatandaşını burnu bile kanamadan kurtardığı operasyonu konu edinen bu etkileyici ve yüreklerde iz bırakacak olan 49 filmi bugün izleyicileriyle buluşmak üzere vizyona girdi. İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Doğukan Polat, Sinan Tuzcu, Hasan Küçünçetin ve Kerem Alışık’ın başrolünü üstlendiği 49 filmi, Türkiye’deki gösteriminin yanında, Avrupa’da 14 ülkede aynı anda gösterime verildi.

İsmail Hacıoğlu yoğun ilgi gördü

Yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın gerçekleştirdiği filmin yönetmenliğini ise Hakan İnan yapıyor. Filmin geçtiğimiz akşam düzenlenen galası da heyecan verici görüntülere sahipti. Başrol oyuncuları, hem basın mensuplarının hem de konukların ilgi odağıydı. Özellikle aksiyon sahnelerinde başarılı performansını tekrardan sergileyen İsmail Hacıoğlu, yoğun ilgi gördü.

Son dönemdeki en yüksek bütçeli film

49 Filmi Türk yapımcıların son dönemde çektiği en yüksek bütçeli sinema filmi olarak yerini aldı. CNP Entertainment Film tarafından çekilen 49 filmi, 2022 yılının yaz aylarında; İstanbul, Kilis ve Gaziantep’te çekildi. Filmin çekimlerinde yaklaşıl olarak 3 bin figüran çekime eşlik etti. Diğer yandan, 49’un çekimleri öncesinde başrol oyuncuları yaklaşık 3 ay silah ve yakın dövüş eğitimi aldı. Bu eğitimler, Kazakistan’dan getirilen ve Hollywood’da da önemli projelerde yer alan ‘Nomads Stunt’ ekibi tarafından verildi. MİT ise filmin çekim esnalarında filmin gerçeğe yakın olabilmesi için danışmanlık desteği verdi.